أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدرري المصري الممتاز. ومن المقرر ان تقام مباراة الإسماعيلي والجونة يوم 9 مارس القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد اسماعيلية. 9 مارس القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد اسماعيلية. ويدخل الإسماعيلي مباراة الجونة وهو يحتل التاسع برصيد 21 نقطة جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في سته مباريات وتعادل ثلاثة وتلقى الهزيمة في ثمانية. من 17 مباراة حقق الفوز في سته مباريات وتعادل ثلاثة وتلقى الهزيمة في ثمانية. بينما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في خمسة وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في ثمانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان موعد مباراة الإسماعيلي والجونة في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.