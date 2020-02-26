شباب المقاولون يهزم المعادى برباعية في بطولة القطاعات

انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون والمعادى بفوز كبير لذئاب الجبل، برباعية نظيفة فى أولى مباريات الفريق فى بطولة القطاعات لمواليد 2002.أحرز اهداف المقاولون كلا من، حمودة هدفين ومحمد مصطفى

هدف وعادل شحتة هدف، واضاع لاعب المقاولون اوزيل ضربة جزاء قبل نهاية اللقاء بدقائق.

يقود جهاز فنى للمقاولون محمود العارف مدير فنى وحمادة

يوسف مدرب عام وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابرادارى ومصطفى احمد علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.