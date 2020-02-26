انطلاق دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية

انطلقت اليوم فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية بمصر بالتعاون مع الاتحاد المصري متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر للكرة النسائية وبحضور السيدة كاترينا تريتنج والسيدة بيندكت نورفيك والسيد مايكل هوجن من الاتحاد النرويجي وبمشاركة 24 دارسة. الفني لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر للكرة النسائية وبحضور السيدة كاترينا تريتنج والسيدة بيندكت نورفيك والسيد مايكل هوجن من الاتحاد النرويجي وبمشاركة 24 دارسة. وتختتم الدورة يوم السبت المقبل حيث تقوم الدكتورة سحر عبد الحق بتوزيع الشهادات علي الدارسات. وبدأ اليوم الأول بمحاضرة نظرية ثم محاضرة فنية في الملعب تم خلالها تلقين الدارسات بعض أساسيات ومهارات تدريب الناشئات مثل التحرك بالكرة والتصويب علي المرمي.

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