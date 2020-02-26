رسميًا | الاتحاد المصري يرد على تهديدات مرتضى منصور ويعلن عقوبات الزمالك

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، مساء اليوم الاربعاء، العقوبات المفروضة على نادي الزمالك، بعد فضيحة مباراة القمة، حيث غاب عن حضور المباراة لأسباب غير مقنعة.

وتلقت اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني ومحمد فضل” العديد من التهديدات الواضحة من قبل رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” باللجوء إلى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية “كاس”، إذا ما وقعت عقوبات إضافية على الزمالك بعد العقوبات الصادرة ضد النادي بسبب أحداث مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال مرتضى منصور “لا يوجد رجل واحد يستطيع خصم ولو نقطة من نادي الزمالك، كنا نريد حضور المباراة، لكن الفريق لم يستطع الوصول إلى الملعب لأسباب قهرية”.

لكن ورغم التهديد والوعيد، قرر الاتحاد المصري إعلان العقوبات التي انتظرتها وسائل الإعلام المحلية والعربية، خاصةً بعدما قال الاتحاد “نأسف على هذا المشهد، وسيتم تطبيق لائحة العقوبات الجديدة على الزمالك”.

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وقال الاتحاد المصري “لانسحابه من المباراة، تم اعتبار الأهلي فائزًا بنتيجة 2-0 وخصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم”.

وأضاف “تم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي كان محددًا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها فريق الزمالك”.

وأوضح البيان “الأهلي أُعتبر فائزًا بهذا اللقاء بنتيجة 2-0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2020/2019 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالاضافة إلى توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخ صدور العقوبة”.

وختم البيان “كانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبًا من مباراة القمة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالاً لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند رقم 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة”.