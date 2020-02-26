نتيجة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على أولمبيك ليون، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 26-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق الليبي “محمد بركات ”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “غروباما ستاديوم”، بإدارة من الحكم الإسباني “جيل مانزانو”.

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ويدخل فريق ليون المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور الموالي قبل مباراة الإياب في إيطاليا على ملعب “أليانز ستاديوم” يوم 17 مارس القادم.

وسيسعى الفريق الفرنسي إلى إنهاء نتائجه السلبية بشكل عام أمام الأندية الإيطالية ويوفنتوس بشكل خاص، حيث لم يتمكن من الفوز على السيدة العجوز في المسابقات الأوروبية، محققاً ثلاثة هزائم وتعادل واحد.

بينما يدخل يوفنتوس المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب لإراحة بعض نجوم الفريق.

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ويتطلع اصدقاء النجم “كريستيانو رونالدو” إلى مواصلة السجل الرائع في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات في مراحل خروج المغلوب، والهزيمة الوحيدة كانت أمام “أتلتيكو مدريد” في الدور ثمن النهائي من الموسم الماضي، فيما حقق أربع انتصارات وتعادلين في المجموع.

تاريخ لقاءات الفريقين

في 3 إبريل 2014 التقيا في فرنسا ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، وفاز يوفنتوس بهدف نظيف من توقيع بونوتشي.

إيابا فاز يوفنتوس أيضا بهدفين لهدف، وكان مسجلو الأهداف: بيرلو وماركيزيو لليوفي، وجيمي برياند لفريق ليون، يوم 10 إبريل 2014.

ثم التقى الفريقان يوم 18 أكتوبر 2016 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز يوفنتوس على ملعب ليون بهدف خوان كوادرادو.

الإياب كان يوم 2 نوفمبر 2016، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، سجل لليوفي جونزالو هيجواين، وللضيف الفرنسي توليسو، لاعب بايرن ميونيخ حالياً.

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