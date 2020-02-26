اونلاين | رسمياً .. الكشف عن فترة غياب ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. الكشف عن فترة غياب ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت إدارة وعشاق فريق بايرن ميونخ نبأً صادماً اليوم منذ قليل، بعد الفوز الكاسح الذي حققه الفريق البافاري على تشيلسي بالأمس.

وتأكدت إصابة نجم الفريق وهدافه روبيرت ليفاندوفيكسي في ركبته، والتي سيغيب على إثرها لمدة لن تقل عن أريعة أسابيع.

وأعلن الفريق البافاري خبر الإصابة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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وتلقى البولندي الدولي الإصابة خلال المباراة، إلا أنه أكمل المباراة لنهايتها، بعد أن سجل الهدف الثالث.

وبذلك سيغيب ليفاندوفيسكي عن لقاء العودة أمام تشيلسي، والذي سيقام في يوم 18 مارس المقبل بملعب أليانز أرينا، بالإضافة لعدة مباريات في الدوري الألماني.

وتفوق بايرن ميونخ على تشيلسي بالأمي بثلاثية دون رد بملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.