رياضة | بعد اعتزالها.. محطات مضيئة من مسيرة الحسناء الروسية "ماريا شارابوفا" أيقونة كرة المضرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتزالها.. محطات مضيئة من مسيرة الحسناء الروسية "ماريا شارابوفا" أيقونة كرة المضرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليوم الأربعاء، الحسناء الروسية ماريا شارابوفا اعتزالها رياضة التنس بشكل نهائي بعد مسيرة استمرت 28 عامًا، حققت خلالها العديد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية.

وقالت شارابوفا في تصريحات لمجلة "فانيتي فير"، اليوم الأربعاء: "بعد مسيرة استمرت 28 عاما أقول وداعًا للتنس.. اعتزلت اللعبة على المستوي الاحترافي عن 32 عامًا".

وكتبت شارابوفا: "منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة. سأفتقده كل يوم".

حققت ماريا شارابوفا العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرتها في رياضة التنس منها 5 بطولات كبري (جراند سلام)، لتصبح عاشر لاعبة تحقق البطولات الأربع الكبري في التنس، وجاءت بطولاتها كالتالي:

- ويمبلدون عام 2004

- أمريكا المفتوحة عام 2006

- أستراليا المفتوحة عام 2008

- رولان جاروس عامي 2012 و2014

- 36 بطولة دولية

- الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012

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حصلت شارابوفا على لقبها الأول في الجراند سلام عام 2004 حيث توجت بلقب بطولة ويمبلدون بعد الفوز على المصنفة الأولي عالميًا سيرينا وليامز، وكان عمرها 17 عامًا فقط، لتصبح ثالث أصغر لاعبة تفوز بلقب بطولة ويمبلدون الفردية.

في عام 2005 ، وصلت شارابوفا لصدارة التصنيف العالمي للمرة الأولي، وأصبحت أول لاعبة روسية تحتل المرتبة الأولي على مستوي العالم في التنس، وفازت بلقبها الفردي الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2006.

عام 2007 شهد أول معاناة شارابوفا مع الإصابات، حيث فاتتها معظم موسم الملاعب الرملية بسبب مشكلة في الكتف.

تجاوزت الحسناء الروسية مشكلة إصابتها واستعادت مستواه ولياقتها البدنية ، ونجحت في التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في بداية عام 2008 ، لكنها اشتكت من إصابة الكتف مجددًا لتغيب في جولة النصف الثاني من الموسم، وغابت عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وأولمبياد بكين.

في عام 2012 ، استحوذت شارابوفا على بطولة فرنسا المفتوحة في رولان جاروس لتصبح عاشر لاعبة تحقق البطولات الأربع الكبري في رياضة التنس، كما حصدت الميدالية الفضية بأولمبياد لندن في نفس العام.

تعرضت "شارابوفا" لإصابة أخرى في الكتف في النصف الثاني من موسم 2013 ، وعادت في العام التالي لتفوز بلقبها في بطولة فرنسا المفتوحة الثانية، ولقب "جراند سلام" الخامس والأخير في مسيرتها.

وتعرضت شارابوفا للإيقاف عام 2016 من قبل الاتحاد الدولي لمدة عامين بسبب ثبوت تناول عقاقير محظورة، وتقدمت اللاعبة باستئناف على عقوبتها ليتم تخفيض العقوبة إلى 15 شهرا.

عادت "شارابوفا" إلى التنس في أبريل 2017 ، وفازت بلقبها الفردي الأخير في بطولة تيانجين المفتوحة في أكتوبر من ذلك العام.

وصلت اللاعبة الروسية إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة 2018، ودور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة في بداية عام 2019 ، ولكن الإصابات وفقدان الشكل بدأت في التأثير على مستواها، حيث تراجع تصنيفه إلي 373 عالميًا.

حصدت ماريا شارابوفا أكثر من 38 مليون دولار (29 مليون جنيه استرليني) إجمالي جوائزها المالية خلال مسيرتها في رياضة التنس.