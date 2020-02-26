رياضة | شرط وحيد يساعد ليفربول على خطف نجم الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يساعد ليفربول على خطف نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي ليفربول الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد أحد نجوم الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي ليفربول مهتم جدا بالتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزج الألماني في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير إلى أن ليفربول يريد ضم فيرنر في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ليفربول يقدم عرض إلى فيرنر وشرط وحيد يقف أمام الصفقة

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وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي ليفربول قدم عرض إلى تيمو فيرنر بعقد حتى عام 2025 مقابل راتب سنوي يبلغ 8 مليون يورو بالاضافه إلى المكافآت.

وكشفت الصحيفة أن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي هو من يستطيع إنهاء الصفقة لصالح الفريق في حالة أقنع اللاعب وطالب إدارة النادي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يبلغ 50 مليون جنية إسترليني.

مشاركات تيمو فيرنر مع نادي لايبزج هذا الموسم

وقد شارك تيمو فيرنر في 33 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 9 أهداف آخرين.