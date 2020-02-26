رياضة | عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الغقوبة التى ستوقع على نادي الزمالك، بعد عدم خضوره لمواجهة الاهلي على ستاد القاهرة الدولى يوم 24 الماضي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وجاء رد فعل المستشار مرتضى منصور، على عقوبات اتحاد الكرة، بعمل فيديو ليكشف عن رأيه ويرد بقوة على عقوبات الجبلاية ضد الزمالك.

وكان رئيس الزمالك، قد أكد في تصريحات منذ يومين، أنه لن يتم توقيع أي عقوبة على فريقه، متحديا الجميع بأنه سيعتزل المحاماة وسيرحل من مجلس الشعب حال توقيع عقوبة ضد فريقه.

