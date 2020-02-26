رياضة | تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم الأربعاء 2020/2/26

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم الأربعاء 2020/2/26 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجهه فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الأربعاء 2020/2/26 دوري أبطال أوروبا والتي من المتوقع أن تقام على ستاد سانتياجو بإسبانيا في إطار مباريات دور الذهاب للجولة السادسة عشر من البطولة، وتسود أجواء من التوتر قبل إقامة المباراة، تابع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم، حيث سجلت كتالونيا أول إصابة بقيروس كورونا القاتل والذي سبب حالة من القلق الشديدة حول العالم بعد تسببه في سقوط آلاف الوفيات.

ريال مدريد يتسلح بجماهيره من أجل الخروج لمنطقة الأمان، يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ويأمل الميرنجى فى تحقيق الانتصار على أرضه ووسط جماهيره.

حالة من الفراغ تسود وسط ملعب ريال مدريد بعد غياب نجم الفريق الأبيض هازارد للإصابة ويحاول المدير الفني زين الدين زيدان سد ذلك الفراغ حتى لا يستغله مانشستر سيتي خلال المباراة.

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي هي مباراة كما وصفها المحللون بصعوبتها الشديدة فيحاول زيدان إثبات نفسه أمام جماهير الريال بعد تأخره في ترتيب الدوري العام الإسباني وتفوق منافسه التقليدي فريق برشلونة و اعتلائه المركز الأول في الليجا، تعرف معنا على قناة مفتوحة تنقل “ريال مدريد ومانشستر سيتي ” مجاناً اليوم الاربعاء 26 فبراير 2020 في دوري ابطال اوروبا .

يستعد زيدان و رباعي خط الظهر راموس وكورتوا وكارفاخال وميندي ويتقدمهم ثلاثي الوسط النجم الأرجنتيني لوكا مودريتش وفالفيردي وكاسيميرو وفي الهجوم بنزيمة وجونيور وكروس.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي كورتوا

خط الدفاع كارفاخال، فاران، سيرخو راموس، ميندي.

خط الوسط لوكا مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

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خط الهجوم فينسيوس جونيور، كريم بنزيم

تشكيلة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

يعتبر المدير الفني لنادي مانشستر سيتي من المدربين المميزين فقد حقق العديد من البطولات في الدوري الإسباني مما جعله محل تقدير واحترام لدى الجميع ومن المتوقع أن يدفع جوارديولا بإديرسون وفرناندينيو ولا بورت ووكر في خط الدفاع وفي خط الوسط دي بروين وغوندوغان ورودرى وزيتشينكو وفي خط الهجوم النجم رياض محرز وأغويرو وبرناردو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

حراسة المرمي إديرسون.

خط الدفاع ووكر، فرناندينهو، لابورت، زيتشينكو.

خط الوسط كيفي دي بروين، رودري، جوندوجان.

خط الهجوم رياض محرز، سيرجيو أجويرو، برناردو سيلفا.

الجدير بالذكر، أن نادي ريال مدريد خرج من نفس البطولة العام الماضي بعد هزيمة ساحقة من النادي الهولندي أياكس أمستردام 3 – 1 ،وهو فارق كبير بالنسبة لنادي كبير مثل الريال ليمثل ذلك حافزا كبيرا للوصول إلى المباراة النهائية بل الفوز باللقب والرجوع إلى جماهيره بكأس دوري أبطال أوروبا.