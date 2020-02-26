رياضة | بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن معين الشعباني مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي ، قائمة مكونة من 22 لاعباً لمواجهة الزمالك في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم.
وسيغيب الثلاثي ياسين الخنيسي وسامح الدربالي وعبد القادر بدران، عن تشكيلة الترجي، عندما يواجه مستضيفه الزمالك المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة.
وخلت القائمة من المهاجم الخنيسي والمدافع الجزائري بدران و الظهير الأيمن المخضرم الدربالي للإصابة.
ويعود الليبي حمدو الهوني إلى التشكيلة بعد غيابه عن المباراتين السابقتين بالدوري المحلي.
وضمت التشكيلة الجزائري الطيب مزياني وماهر بالصغير بعد مشاركتهما لفترة قصيرة في المباريات السابقة.