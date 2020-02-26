رياضة | بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن معين الشعباني مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي ، قائمة مكونة من 22 لاعباً لمواجهة الزمالك في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم.

وسيغيب الثلاثي ياسين الخنيسي وسامح الدربالي وعبد القادر بدران، عن تشكيلة الترجي، عندما يواجه مستضيفه الزمالك المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة.

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