رياضة | اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على العقوبة التى ستوقع على نادى الزمالك، بعد عدم حضوره لقاء القمة أمام النادي الأهلي.

ولم يصدر اتحاد الكرة حتي الأن قراره بشأن العقوبة التى ستوقع على نادى الزمالك بينما القرار الأقرب هو خصم 3 نقاط من الأبيض بعد عدم اللعب أمام الأهلي مع إعتباره مهزومًا مع وجود غرامة مالية.

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وسيكون بنسبة كبيرة إعلان القرارات الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك عقب مواجهتى الاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والزمالك والترجي التونسي من مباريات دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لهما الجمعة والسبت.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أصدر بيان وجاء بيان اتحاد الكرة، كالأتي :" نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة".

وتابع الاتحاد في بيانه المقتضب: "علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".