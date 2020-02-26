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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني للدوري.. ومؤجلات الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهات الجولة الثامنة عشرة، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الجولتين 19 و20، فيما تعلن بقية مواعيد الجولات اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.
كما حددت المسابقات 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات، وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم السبت 14 مارس المقبل، على استاد القاهرة.
وتم تحديد السابعة والنصف مساء الأحد 15 مارس المقبل، موعدًا لمباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة، على استاد المكس بالإسكندرية.
وجاءت المواعيد على النحو التالي:
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