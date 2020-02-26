شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها التنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت ماريا شارابوفا، بطلة التنس الروسية، اليوم، الأربعاء، اعتزالها كرة التنس نهائيًا، وذلك أثناء مقابله لوكالة «فانتي فاير»، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 28 عامًا، شهدت التتويج بالعديد من البطولات.
ونشرت صاحبة الـ32عامًا، عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، صورة لها عندما كانت طفلة، في بداية مشوارها مع كرة التنس، تحت تعليق: «التنس... أنا أقول وداعًا».
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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب «المصري اليوم»
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