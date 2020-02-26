شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت ماريا شارابوفا، بطلة التنس الروسية، اليوم، الأربعاء، اعتزالها كرة التنس نهائيًا، وذلك أثناء مقابله لوكالة «فانتي فاير»، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 28 عامًا، شهدت التتويج بالعديد من البطولات.

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ونشرت صاحبة الـ32عامًا، عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، صورة لها عندما كانت طفلة، في بداية مشوارها مع كرة التنس، تحت تعليق: «التنس... أنا أقول وداعًا».

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب «المصري اليوم»