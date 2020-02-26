صدمة في ريال مدريد بعد فقدان جهود نجمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

اقترب فريق ريال مدريد من مواجهة غريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني، في ظل تنافس الطرفين على المسابقة بشكل شرس للغاية.

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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد فشلت جهود ريال مدريد بالطعن على إيقاف نجمه البرازيلي رودريجو جوس، الذي تلقى بطاقة حمراء مع فريق كاستيا، حتى يتم إيقافه مباراة واحدة ويبتعد عن مواجهة برشلونة، التي مقرر إقامتها بالأول من مارس المقبل.

وكان رودريجو د، قد تألق هذا الموسم على المستويين المحلي والأوروبي وخاصة بالشامبيونزليج، الذي كان له دور كبير به لتخطي الملكي الدور الأول.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا برصيد ٥٣ نقطة أي بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما يسعى هذا المساء لاصطياد شباك مانشستر سيتي، في عقر دياره سانتياجو برنابيو.