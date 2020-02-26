شكرا لقرائتكم رموز التحكيم الكروى يقيمون تأبينا لمحمود عثمان ظهر الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم حكام كرة القدم حفل تأبين لمحمود عثمان أحد رموز التحكيم ،فى الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بنادى طلعت حرب بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله .

وأكد سمير عثمان الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق ، أن حفل التأبين سيقام بعد ظهر الجمعة وتجرى مباراة بين نجوم ورموز الحكام مع نجوم الإعلام.

وتحفظ سمير عثمان على رئاسة لجنة الحكام الرئيسية حاليا، خاصة أن هناك مجلس إدارة جديد سيتولى قيادة الجبلاية بعد انتخابات شهر أغسطس المقبل، ورغبته في التواجد مع المجلس الجديد إلى جانب أن اللجنة الخماسية هى من أطاحت به مع بداية توليهم المسئولية وتعيين جمال الغندور.

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ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.