شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة كارتيرون مع شيكابالا قبل مواجهة الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة قصيرة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق خلال تدريبات اليوم من أجل الحديث معه عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

وأكد كارتيرون لشيكابالا على أهمية دوره في تلك المرحلة كقائد للفريق للشد من أزر اللاعبين ومنح التعليمات لزملائه، والتأكيد على اعتباره عنصر من الجهاز الفني لمنح التعليمات لزملائه.

وخاض شيكابالا التدريبات اليوم بشكل طبيعي برفقة زملائه في إطار الاستعدادات لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال افريقيا.

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من ناحية اخري قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل تقسيمة فنية خلال المران ، وحرص كارتيرون على توجيه رسالة للاعبين بصوت عال في وسط الملعب في حضور المترجم : "أنتم رجالا وأريد منكم تنفيذ كل التعليمات الفنية من أجل الاستمرار فيما نحن عليه .. هناك بعض الأمور الفنية حدثت في مباراة الأهلي لا أريد تكرارها.. ألعبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح لكم بالفوز".

ثم تحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين عن بعض التعليمات الخاصة بهم وخاضوا التقسيمة لبدأ تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

فيما تصل بعثة فريق الترجي التونسي الي القاهرة مساء اليوم ، وسيكون في استقبالهم نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، علي ان يؤدي الفريق مرانا غدا في فندق الإقامة قبل المران الرئيسي الذي سيقام في موعد المباراة علي استاد القاهرة، وتضم بعثة الترجي 22 لاعبا لخوض مباراة الزمالك وهم : معز بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.