شكرا لقرائتكم تاريخياً.. يتعثر الأهلي فيعوض خسائره بنقاط النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدخل أهلي جدة مباراة النصر للمرة الأولى منذ 7 أعوام بعد تلقيه خسارتين، وذلك عندما يلتقي الفريقان في الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر أهلي جدة مباراة الوحدة مطلع الشهر الجاري بهدفين دون رد، وهي الخسارة التي أطاحت بمدربه السويسري كريستيان غروس من منصبه، قبل أن يتلقى في الجولة الماضية خسارة أخرى أمام ضيفه الفتح بهدف دون مقابل.

وسبق لأهلي جدة ملاقاة النصر بذات الظروف التي سيدخل بها مباراة يوم الخميس في جولة الإياب من موسم 2012-2013، عندما خسر حينها أمام الرائد بهدفين مقابل هدف، وكذلك الفتح الذي حسم لقب الدوري ذلك الموسم عبر نقاط الأهلي بهدف لاعبه السابق دوريس سالومو.

وجاء الأهلي إلى الرياض ليلاقي النصر في الأسبوع 25، وتقدم أولاً عبر لاعبه العماني عماد الحوسني، لكن البرازيلي باستوس أعاد النتيجة إلى التعادل، وسجل الحوسني هدفه الثاني قبل أن يحرز اليوناني خاريستياس هدف التعادل الأصفر في الدقيقة الأخيرة.



وأنهى أهلي جدة ذلك الموسم في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما كان النصر رابعاً بفارق بلغ ست نقاط.

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وفي موسم 2009-2010 وقبل مباراة الفريقين الشهيرة في جولة الذهاب، خسر الأهلي أمام نجران بهدف، وتعادل بصعوبة أمام الوحدة 1-1.

وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف أمام النصر في شوط واحد عبر حسن الراهب والأرجنتيني توليدو، بالإضافة إلى صاحب العبدالله، لكن النصر سجل مثلها في الشوط الثاني عن طريق الأرجنتيني فيكتور فيغارو ا "هدفين" وريال بلال.

وفي الجولتين الثانية والثالثة من موسم 2006-2007، خسر الأهلي أمام الحزم 2-1 وتعادل مع الاتفاق بهدف لمثله، قبل أن يرحل إلى الرياض ليلاقي النصر وينتصر 3-0 بأهداف حسن اليماني ووليد الجيزاني ومالك معاذ.

وقبلها بعام، تعادل الأهلي مع الطائي دون أهداف، وخسر أمام الوحدة بهدف ناصر الشمراني، لكنه عوض ذلك بفوز كبير على النصر 3-0 عن طريق مالك معاذ "هدفين" ومعتز الموسى.

ولم يعرف الأهلي الفوز في موسم 2003-2004 ابتداء من الجولة الرابعة التي خسر فيها أمام الهلال 2-1، ثم تعادل مع القادسية بهدف لمثله، وخسر أمام الخليج 2-0، وتعادل مع الرياض والاتفاق 1-1، وبعدها انتصر أخيراً على حساب النصر بهدفي طلال المشعل والبرازيلي كيم.

وكانت المرة الوحيدة التي استفاد فيها النصر من تعثرات الأهلي السابقة في الدور الثاني من موسم 2004-2005، عندما تعادل مع الرياض 2-2 وخسر أمام الهلال 2-1 والاتحاد 3-2 وتعادل مع الطائي بهدف، قبل أن ينتصر الأصفر 3-2 بأهداف علي يزيد ومنصور الثقفي وسعد الحارثي مقابل هدفي وجيرو وفلافيو.