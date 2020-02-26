إصابة وليد سليمان فى تدريبات الأهلي وتحذيرات من مشاركة رمضان صبحي بلقاء صن داونز

تعرض وليد سليمان لاعب فريق الأهلي لإصابة في الظهر أثر تدخل عنيف مع محمود وحيد خلال تدريبات الفريق، واطمأن الجهاز الطبي لفريق الأهلي، على سلامة وليد سليمان وجاهزيته للمباراة ما دفع المدير الفني لمطالبة اللاعبين بضرورة الحفاظ علي سلامتهم خلال المباراة.

ونفذت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بالكامل قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات والمقدر عددها بـ30 ألف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على العدد.

قال الإعلامي أحمد شوبير إن رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، أصبح جاهزًا من الناحية الطبية لخوض المباريات مع فريقه بعد غيابه عن المباريات منذ ديسمبر الماضي.

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وحذر شوبير، في برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، من الدفع برمضان صبحي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن اللاعب يحتاج إلى بعض الوقت ليكون جاهزا فنيا.

يذكر أن رمضان صبحي لم يشارك في المباريات منذ منتصف ديسمبر الماضي بعد إصابته بمزق في العضلة الضامة خلال أحد التدريبات، وأعلن النادي الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني بختام مجموعات دوري الأبطال، جاهزية اللاعب للقاء، إلا أنه شعر ببعض الآلام مجددا ليواصل الغياب حتى الآن.

ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.