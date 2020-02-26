سياسيون فرنسيون ينتقدون السماح لمشجعي يوفنتوس بحضور مباراة ليون

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وجه سياسيون فرنسيون انتقادات لسماح السلطات بحضور مشجعي يوفنتوس الإيطالي الى مدينة ليون، لمتابعة مباراة الفريقين ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء، في ظل تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وجاءت الانتقادات خصوصا من المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سيغولين رويال وزعيمة "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبن، غداة تأكيد يوفنتوس حصول مشجعيه على الضوء الأخضر للانتقال الى ليون لحضور المباراة، وانه "لن يتم فرض أي قيود" عليهم.

وقالت رويال في تصريحات لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، إن هذه الخطوة "تبدو غير منطقية ولا الرأي (العام) لا يفهمها".

وتابعت "ربما في حوزة الحكومة معلومات لم يطلع عليها الرأي العام، لكن أعتقد انه بغرض تفادي التسبب بهلع علينا اعتبار ان الرأي العام الفرنسي ناضج، ولديه القدرة على تفهم ذلك، لكن بشرط ان يتم إطلاعه" عليها.

من جهتها، قالت لوبن لإذاعة "فرانس انتر"، "أعتقد انه من غير المنطقي استقبالهم"، في إشارة الى مشجعي بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة، مضيفة "نجد أنفسنا مجددا أمام تناقض من قبل الحكومة".

لكن المسؤولين دافعوا عن السماح لمشجعي يوفنتوس بالحضور، على رغم ان إيطاليا سجلت حتى الأربعاء 10 وفيات وأكثر من 300 حالة إصابة، وسط إجراءات لعزل 11 بلدة لاسيما في مناطق شمال البلاد.

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وقال وزير الدولة الفرنسي للتربية والشباب غابريال عطال "اليوم، الخبراء في المجال الصحي يقولون إنه من غير الضروري" منع المشجعين من الحضور أو دخول البلاد، مضيفا "هل تفشى الفيروس في منطقة تورينو (مقر يوفنتوس)؟ كلا".

وسجلت فرنسا الأربعاء أول حالة وفاة لفرنسي جراء فيروس "كوفيد-19"، بحسب ما أفادت وزارة الصحة. وسجلت في البلاد أربع حالات جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها شخصان آتيان من إيطاليا.

ويرفع ذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة في فرنسا الى 17.

وأرخى انتشار فيروس كورونا الذي أثّر سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم، بظلاله على المسابقات في إيطاليا.

وبعد تأجيل أربع مباريات في الدوري المحلي الأحد منها مباراة إنتر وسمبدوريا، وإقرار اقامة أخرى هذا الأسبوع دون جمهور أبرزها قمة إنتر ويوفنتوس، سيستقبل الفريق اللومباردي ضيفه لودوغوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" خلف أبواب موصدة أمام المشجعين الخميس.