شكرا لقرائتكم خبر عن منصب النائب بالتصويت في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعد جلسة مندوب fifa والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على أن يتم انتخاب منصب النائب خلال انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وطرحه للتصويت خلال الانتخابات بدلاً من تأجيله للاختيار من قبل مجلس الإدارة الجديد كما كان يحدث في الدورات الماضية.

إتفق مسئولو الخماسية أن يتم تحديد مقعد للنائب في الانتخابات المقبلة نهاية الموسم الجاري يتم فتح باب الترشح عليه ، على أن يفوز بالمقعد أعلي الأصوات ، و إلغاء فكرة ترك اختيار منصب النائب للمجلس الجديد المنتخب.

ععقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا صباح اليوم مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد.

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كان اتحاد الكرة قد عقدو جلسة أمس مع مندوبة الفيفا و تم إستكمالها اليوم من أجل الاتفاق على بنود اللائحة.

وتأتى جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى سيقام بأحد الفنادق، مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما تتطرق مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.