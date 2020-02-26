شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل المخطط الأحمر لإفساد انتقال مدافع الأهلى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الأهلي في إفساد مخطط الزمالك بضم مدافع الفريق الأحمر بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم القادم، حيث تقوم إدارة الأهلي حالياً بتمديد عقود معظم اللاعبين لضمان استمرارهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

ويواصل الأهلي استعداداته في الفترة الحالية لمواجهة صن داونز على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل مواجهة صن داونز المرتقبة والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي من المقرر أن يحضر فيها قرابة الـ30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر.