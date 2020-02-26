شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد انطلاق الدور الثاني للدوري 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل ، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

وأعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و 20 ، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

ويتقابل الأهلي مع سموحه يوم 11 مارس و الاتحاد السكندري مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدوري

تنطلق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 9 مارس بمباراة الإسماعيلي و الجونة .

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى –فيفا- سارة سولي على تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة.

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وبالتالي سيتم استبعاد أي عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة ويعد أبرزهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ممن تواجدوا في الانتخابات الماضية لمدة دورتين.

عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا اليوم مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد.