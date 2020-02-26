شكرا لقرائتكم خبر عن تأبين الراحل محمود عثمان فى ذكراه الخامسة يوم الجمعة بنادى طلعت حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم حكام كرة القدم حفل تأبين لمحمود عثمان أحد رموز التحكيم ، فى الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بنادى طلعت حرب بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله . وأكد سمير عثمان الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق، أن حفل التأبين سيقام بعد ظهر الجمعة وتجرى مباراة بين نجوم ورموز الحكام مع نجوم الإعلام. وتحفظ سمير عثمان على رئاسة لجنة الحكام الرئيسية حاليا، خاصة أن هناك مجلس إدارة جديد سيتولى قيادة الجبلاية بعد انتخابات شهر أغسطس المقبل، ورغبته في التواجد مع المجلس الجديد إلى جانب أن اللجنة الخماسية هى من أطاحت به مع بداية توليهم المسئولية وتعيين جمال الغندور. ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

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