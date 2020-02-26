شكرا لقرائتكم خبر عن حماس لاعبى الأهلى في تدريب اليوم .. وحساب انستجرام: مستعدون للتحدي الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق النادى الأهلى استعداداته للقاء المرتقب مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل، باستاد القاهرة، حيث خاض اليوم الفريق تمرينه بحماس شديد، حيث نشر حساب النادى الأهلى عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور معلقا " التتش .. مستعدون للتحدي الإفريقى .. يلا يا أهلى"



أحمد فتحى



أليو بادجى

ونفدت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بالكامل قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات والمقدر عددها بـ30 ألف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على العدد.



حراس مرمى الأهلى



فايلر

ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

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فريق الأهلى



من التدريبات الجماعية

وكان الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا قد ألغى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أول أمس الاثنين لعدم حضور الفريق الأبيض، ورفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.