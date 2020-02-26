شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف ينعى مبارك بصور تكريمه مع المنتخب بعد التتويج بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة وحارس الزمالك الأسبق، رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بصور قديمة تجمعه به، حيث نشر "عبد المنصف" على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور التى ظهر فيها بجانبه أثناء تكريم الرئيس الراحل للمنتخب الوطنى خلال إحدى مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية وعلق قائلا: "وداعا حسني مبارك".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.



عبد المنصف مع الرئيس الراحل

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

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ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وفى مراسم الجنازة، استقبل رجال حرس الشرف التابع لفريق الجنازة العسكرية، جثمان الرئيس الراحل حسنى مبارك، بإطلاق طلقات المدفعية، فور وصول جثمانه الى منطقة مقابر مصر الجديدة، والتى يتم دفنه فيها، وهى مقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

وانتشر ما يقرب من 5 مدافع قبل وصول ودخول الجثمان إلى مثواه الأخير، وبدأوا فى إطلاق الأعيرة النارية تحية له كونه قائد عسكرى وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة ، وأحد أبناء القوات المسلحة.