شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يحضر للقاهرة على متن طائرة خاصة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر وصول فريق الترجى التونسى، فى السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

وكان معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قائمة باب سويقة لمباراة الزمالك والتى ضمت 22 لاعباً هم، بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.

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فيما يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل زوراك.

ووصل إلى مطار القاهرة اليوم مندوب نادى الترجى للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وفندق الإقامة وملاعب التدريب، استعدادا للمباراة المرتقبة.

يذكر، أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.