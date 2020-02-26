انطلاق الدور الثاني للدوري 9 مارس

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني (الأسبوع ال 18) اعتبارًا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مبارياتالأسبوعين ال19 و 20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.
كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
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