اتحاد الكرة: الزمالك سيخصم منه ٦ نقاط بعد الانسحاب أمام الأهلي

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الزمالك سيخصم منه ٦ نقاط فقط بعد الانسحاب من الأهلي. وتابع: "وفقا للائحة، سيعتبر الزمالك خاسرا مباراة الأهلي بجانب خصم ٣ نقاط منه في نهاية الموسم مع تغريمه ٢٠٠ ألف جنيه". ٢٠٠ ألف جنيه". وأوضح أن اتحاد الكرة لم يغير لائحة المسابقات السابقة التي كانت موجودة في عهد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.

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