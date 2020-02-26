الصيد يهزم التأمين في الدوري الممتاز لتنس الطاولة

تغلب فريق صيد الدقي لتنس الطاولة، على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما على الصالة المغطاة للتأمين ضمن منافسات الدورى الممتاز. جمعتهما على الصالة المغطاة للتأمين ضمن منافسات الدورى الممتاز. ضم فريق الصيد اللاعبين: محمود نبيل، مجدى أحمد، مصطفى بهاء، أدهم وليد. وضم الجهاز الفنى والإدارى: أحمد خليفة المدير الفنى، إسلام المحمدى مدرب الفريق، محمد حسين إدارى.

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