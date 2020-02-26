فيروس كورونا يهدد دوري أبطال آسيا

أكد عبد الخالق مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن انتشار فيروس كورونا يهدد استكمال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا كما يهدد بطولة كأس آسيا. وقال مسعود في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية إن اجتماعات الاتحاد الآسيوي تم إيقافها بسبب انتشار الفيروس في قارة آسيا خلال الفترة الأخيرة وهو ما يهدد استكمال البطولات الآسيوية. وأشار نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن تواصل أعضاء الاتحاد يتم الآن عن طريق البريد الإلكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي. بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن تواصل أعضاء الاتحاد يتم الآن عن طريق البريد الإلكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي. وتطرق مسعود إلى أن إقامة المباريات لا يتم إلا في وجود حضور جماهيري كبير وهو ما سيؤثر بالسلب على المتابعين وقد يتسبب في انتشار المرض بشكل أسرع.

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