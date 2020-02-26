غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بيكيتي سيلفا إلى غينيا بعد موافقة مجلس إدارة النادي بقيادة إبراهيم عثمان.
وطلب اللاعب الغينيى الحصول على اجازة قصيرة للتوجه الى بلاده بعد ان اخطر اللاعب بتعرض والده لازمه صحية و فى حالة متاخرهتسببت فى انهيار اللاعب فور معرفته بحالة والده الصحية.
ووافق مسؤلى الاسماعيلى على طلب اللاعب بالتوجه لموطنه للاطمئنان على والده و العودة سريعًا على الا تتجاوز الرحلة ثلاثة ايام على اقصى تقدير وهوما تم التاكيد عليه قبل سفر اللاعب
وقد اثنى اللاعب على موقف مسؤلى الاسماعيلى مؤكدا على التزامه بموعد العودة فور الاطمئنان على حالة والده و الانضمام للفريق قبل موقعه الجونه .
ويستعد الدراويش لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بجانب البطولة العربية التي حقق فيها الإسماعيلي الفوز بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الإسماعيلي يغادر إلى غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.