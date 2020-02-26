لاعب الإسماعيلي يغادر إلى غينيا

غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بيكيتي سيلفا إلى غينيا بعد موافقة مجلس إدارة النادي بقيادة إبراهيم عثمان.

وطلب اللاعب الغينيى الحصول على اجازة قصيرة للتوجه الى بلاده بعد ان اخطر اللاعب بتعرض والده لازمه صحية و فى حالة متاخره

تسببت فى انهيار اللاعب فور معرفته بحالة والده الصحية.

ووافق مسؤلى الاسماعيلى على طلب اللاعب بالتوجه لموطنه للاطمئنان على والده و العودة سريعًا على الا تتجاوز الرحلة ثلاثة ايام على اقصى تقدير وهو

ما تم التاكيد عليه قبل سفر اللاعب

وقد اثنى اللاعب على موقف مسؤلى الاسماعيلى مؤكدا على التزامه بموعد العودة فور الاطمئنان على حالة والده و الانضمام للفريق قبل موقعه الجونه .

ويستعد الدراويش لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بجانب البطولة العربية التي حقق فيها الإسماعيلي الفوز بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.