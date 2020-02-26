فخر الدين بن يوسف يغيب عن تدريبات الإسماعيلي

غاب التونسي فخر الدين بن يوسف عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي امس الثلاثاء و اليوم الأربعاء.

وجاء غياب اللاعب بسبب شعوره باجهاد فى العضلة الضامة وهو ما دفع الجهاز الطبى بمنع اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعيه مع الفريق امس

و اليوم .

واكتفى الجهاز الطبى بعمل جلسات تاهيل للنجم التونسى لاستعاده عافيته وسط تاكيدات بعودة اللاعب للتدريبات الجماعيه مع الفريق بشكل طبيعى اعتبارا من غد الخميس.

وكان لاعبي الفريق قد خاضو مران قوي

صباح اليوم الأربعاء تحت قيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق تحت قياده مدربه ديديه جوميز المدير الفنى للفريق والذى شهد غياب نجم الفريق التونسى فخر الدين بن يوسف .

ويستعد الدراويش لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بجانب البطولة العربية التي حقق فيها الإسماعيلي الفوز بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.