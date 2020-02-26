تصل بعثة فريق الترجي التونسي في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك بدوري أبطال أفريقيا. الزمالك بدوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن تقيم بعثة الترجي بأحد فنادق مصر الجديدة، وسيخوض الفريق مرانًا خفيفًا مساء اليوم. الجديدة، وسيخوض الفريق مرانًا خفيفًا مساء اليوم. يذكر أن الزمالك يلتقي بنظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الترجي التونسي تصل القاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.