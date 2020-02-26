مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع شيكابالا

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة قصيرة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق خلال تدريبات اليوم من أجل الحديث معه عن بعض الأمورالفنية قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.
أكد كارتيرون لشيكابالا على أهمية دوره في تلك المرحلة كقائد للفريق للشد من أزر اللاعبينومنح التعليمات لزملائه، والتأكيد على اعتباره عنصرًا من الجهاز الفني لمنح التعليمات لزملائه.
خاض شيكابالا التدريبات اليوم بشكل طبيعي برفقة زملائه في إطار الاستعدادات لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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