محمد بن سلمان يُجدد مفاوضات شراء مانشستر يونايتد

يبدو أن ولي عهد المملكة العربية السعودية “محمد بن سلمان” استغنى عن فكرة، شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، من أجل هدفه الأكبر، الاستحواذ على مانشستر يونايتد.

وارتبط محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، بشراء الفريق الأول لمدينة مانشستر، ولكن تمسك ملاك اليونايتد الحاليين “عائلة جلايزرز” حالت دون إتمام العملية.

وتحدثت وسائل الإعلام الإنجليزية بداية الموسم الحالي، عن وجود مفاوضات من قبل صندوق استثمار سعودي، برعاية من ولي العهد، مع الثري البريطاني “مايك أشلي”، من أجل انتقال ملكية الماجبايس إلى السعودية، بمقابل 354 مليون جنيه استرليني، ولكن العملية لم تكتمل.

وعادت صحيفة “ذا صن” اليوم الأربعاء لتربط اسم ولي العهد السعودي، بزعيم إنجلترا المحلي، ولكن هذه المرة بعرض مادي قيمته ثلاثة مليارات جنيه استرليني.

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ويدرس حاليًا أبناء “أفرام جلايزر” العرض العربي، وسط ترحيب من جماهير مسرح الأحلام بانتقال الملكية، حيث أجرت الصحيفة استبيانًا، أثبت أن نسبة 91٪ من المشاركين يتطلعون لبيع النادي.

وسبق واعترضت جماهير اليونايتد علانية على سياسة “الجلايزرز” في إدارة الشياطين الحمر، وطالبوهم ببيع النادي، الذي استحوذوا عليه في عام 2005.

يذكر أن أرباح مانشستر يونايتد، ورغم تراجع الفريق رياضيًا، إلا أنها في تزايد مستمر، ولا يزال يحتفظ بقيمته التجارية، كثالث أعلى الأندية تحقيقًا للعوائد المادية، بقيمة تجاوزت الـ700 مليون جنيه استرلني في موسم 2018-19.