رياضة | اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إنطلاق الدور الثانى من بطولة الدور الثانى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع ال 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل.

كما أعلنت المسابقات عن مواعيد مباريات الإسبوعين ال19 و 20 على النحو التالي، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.