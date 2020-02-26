رياضة | بايرن ميونيخ يستعين بأغنية تامر حسني للاحتفال بالفوز على تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يستعين بأغنية تامر حسني للاحتفال بالفوز على تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعانت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بأغنية المطرب المصري تامر حسني، للاحتفال بالفوز الكبير على تشيلسي الإنجليزي، مساء أمس، في بطولة دوري أبطال أوروبا

ونشر نادي بايرن ميونيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لاحتفال الفريق بعد المباراة، معلقًا عليها بالأغنية الشهيرة لتامر حسني: "حلو المكان وجينا الليلة نسهر فيه ونغني كمان".

وكان النادي البافاري قد حقق الفوز بنتيجة 3-0، تناوب على تسجيلها كل من: سيرجي جنابري، في الدقيقتين 51، و54 من زمن المباراة، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وجدير بالذكر، أن المباراة أقيمت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".