رياضة | نجم الزمالك يؤكد انضمامه لمنتخب مصر

تلقى محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك تأكيدات من جانب بعض المقربين من المنتخب الوطني بضمه لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل.

ويقدم أبو جبل في الوقت الحالي أفضل مستوياته مع الزمالك ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير والظهور بصورة مميزة.

ورفض اللاعب الحديث في الأمر لوسائل الإعلام للحفاظ على تركيزه ويكون أكبر دافع له لمواصلة التألق والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة.

وقاد اللاعب فريقه للحصول على بطولة السوبر المصري مؤخرًا على حساب النادي الأهلي بعد التألق في ضربات الجزاء والظهور بشكل مميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.