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رياضة | نجم الزمالك يؤكد انضمامه لمنتخب مصر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يؤكد انضمامه لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك تأكيدات من جانب بعض المقربين من المنتخب الوطني بضمه لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل.

ويقدم أبو جبل في الوقت الحالي أفضل مستوياته مع الزمالك ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير والظهور بصورة مميزة.


ورفض اللاعب الحديث في الأمر لوسائل الإعلام للحفاظ على تركيزه ويكون أكبر دافع له لمواصلة التألق والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة.

وقاد اللاعب فريقه للحصول على بطولة السوبر المصري مؤخرًا على حساب النادي الأهلي بعد التألق في ضربات الجزاء والظهور بشكل مميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

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