رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى أن ريال مدريد قد لايقوم بتجديد عقد نجمه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن الريال من الممكن ألَّا يُجدد عقد مدافعه الإسباني سيرجيو راموس، من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في صيف 2021.

وأوضحت سبورت، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لن يُجدد عقد راموس حتى يونيو 2022 إذا لم يكن لدى النادي الهامش المالي فيما يتعلق بالأجور لإتمام صفقة مبابي.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يمكن أن يضطر آنذاك للاختيار بين راموس ومبابي.

وينتهي عقد راموس في 2021، ويتقاضى أكثر من 10 مليون يورو كراتب، وذُكر أنه يجري مناقشات مع الميرينغي لتجديد تعاقده، حيث أنه يرغب في التمديد لمدة موسمين آخرين بينما النادي لا يُخطط سوى لعرض سنة واحدة فقط على خلفية العُمر.