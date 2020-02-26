شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعرض 30 مليون يورو وكيبا من أجل أوبلاك والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 أفادت العديد من التقارير الصحفية في أسبانيا، أن نادي تشيلسي الأنجليزي مستعد للتخلي عن أغلي حارس في تاريخ كرة القدم، الحارس كيبا بفرمان من فرانك لامبارد.

وأشارت التقارير بإن كيبا قد إنضم لصفوف البلوز مطلع الموسم الماضي قادماً من نادي أتليتك بلباو مقابل 80 مليون يورو خلال صيف 2018م بعد رحيل كورتوا لصفوف نادي ريال مدريد. Advertisements ولكن خلال الموسم الماضي والحالي لم يقدم الحارس الأسباني المستوي المنتظر منه في حراسة مرمي تشيلسي مما جعل مدربه يستبدله بالأرجنتيني ويلي كابايرو، وأصبح جليس مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة. ولذلك أكدت شبكة شيرنجوتير الأسبانية أن البلوز يرغب بقوة في الحصول علي خدمات الدولي السلوفيني يان أوبلاك من صفوف ناديه أتليتكو مدريد. وأضافت التقارير إلي أن النادي الأنجليزي علي إستعداد لتقديم مبلغ 30 مليون يورو وبالإضافة إلي خدمات الأسباني كيبا لضم أوبلاك.

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