شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» وقائد الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه قائد الفريق، في الخامسة و45 دقيقة مساء غدٍ الخميس، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

ويتحدث فايلر وكابتن الفريق خلال المؤتمر الصحفى عن المباراة، ويجيبان على الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا.