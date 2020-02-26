«كارتيرون» يوجه رسالة للاعبي الزمالك.. ويعقد جلسة مع «شيكابالا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بعمل تقسيمة فنية خلال مران الفريق الذي اقيم اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص كارتيرون على توجيه رسالة للاعبين بصوت عال في وسط الملعب في حضور المترجم: «أنتم رجالا وأريد منكم تنفيذ كل التعليمات الفنية من أجل الاستمرار فيما نحن عليه.. هناك بعض الأمور الفنية حدثت في مباراة الأهلي لا أريد تكرارها.. ألعبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح لكم بالفوز».
ثم تحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين عن بعض التعليمات الخاصة بهم وخاضوا التقسيمة لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.
كما عقد كارتيرون، جلسة قصيرة مع محمود عبدالرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الفريق، من أجل الحديث معه عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.
وأكد كارتيرون لشيكابالا على أهمية دوره في تلك المرحلة كقائد للفريق للشد من أزر اللاعبين ومنح التعليمات لزملائه، والتأكيد على اعتباره عنصر من الجهاز الفني لمنح التعليمات لزملائه.
وخاض شيكابالا التدريبات اليوم بشكل طبيعي برفقة زملائه في إطار الاستعدادات لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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