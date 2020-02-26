شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يلجأ لـ«كاس» لتفادي عقوبة الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: سلمى الموجي

قدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، طلبًا رسميًا إلى المحكمة الرياضية «كاس»، للاستئناف على العقوبة الموقعة على الفريق من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وكان يويفا قد أصدر قرارًا في 14 فبراير الجاري، نص على حرمان نادي مانشستر سيتي من المشاركة في كافة المنافسات الأوروبية لمدة موسمين وغرامة قدرها 30 مليون يورو، وذلك بسبب إدانته باختراق قواعد اللعب النظيف خلال الفترة الماضية.

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وذكرت شبكة «سكاي سبورت»، أن النادي قام بالطعن على هذا القرار، قائلاً في بيان: «أنهم يشعرون بخيبة أمل ولكن لم يفاجئوا بالحكم».

وفي أول رد فعل على الحكم، وصف فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي: «أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة»، مضيفاً، «النادي سيبذل قصارى جهده لإثبات ذلك».

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه ريال مدريد، مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم