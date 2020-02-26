محمد عبدالشافي ينتظم في مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لـ«عبدالغني»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت، ظهراليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وشارك عبدالشافي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات ليتم التأكد من جاهزيته لمباراة الترجي المقبلة بعدما كان يعاني من الإصابة في الركبة الفترة الأخيرة.
بينما اكتفى محمد عبدالغني، مدافع الفريق، بأداء تدريبات تأهيلية خفيفة في صالة الجيمانزيوم بسبب معاناته من إصابة بالعضلة الخلفية التي أبعدته عن المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي بكأس السوبر.
وأدى اللاعب تدريبات في الجيم ثم تواجد في الملعب لحضور التدريبات للاطمئنان على حالته مع الجهاز الطبي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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