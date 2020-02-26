شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن موقع «تذكرتي»، المسؤول عن بيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عن نفاد التذاكر المخصصة للمباراة والمقدرة بـ30 ألف تذكرة طبقا للموافقة الأمنية، وذلك قبل 3 أيام من المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، على استاد القاهرة.

ووفقًا لموقع تذكرتي، فإن تذاكر المباراة بيعت بالكامل على مستوى جميع الفئات، والتي كانت أسعارها على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.