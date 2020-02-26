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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب نابولي.. سنشتري الخوذات والدروع وسنذهب ونلعب في كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365
صرح جينارو غاتوسو مدرب فريق نابولي الإيطالي بعد التعادل الإيجابي مع برشلونة بهدف لكل فريق علي أرضه، وألمح بأن الطريقة الدفاعية الإيطالية ستكون هي سلاحه في مباراة العودة علي ملعب الكامب نو.
وأجاب على سؤال حول وجود أمل لنابولي في بلوغ دور الثمانية لأول مرة، قال غاتوسو: "أود الرد على السؤال بطريقتي، لكن لا أستطيع".
وأضاف: "بكل تأكيد الأمور لم تنته بعد، ونحن ندرك وجود صعوبات، لكننا سنشتري الخوذات والدروع وسنذهب ونلعب في كامب نو".
وتابع: "منحتنا هذه المباراة التعرف على الأقل أنه إذا لعبنا بشكل جماعي يمكن أن نقدم مستويات رائعة".
والجدير بالذكر أن غاتوسو تولي قيادة نابولي في ديسمبر، بعدما سبقه العمل في تدريب ميلان، ونجح في تحقيق انتفاضة بعد بداية ضعيفة.
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