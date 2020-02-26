أهلي جدة يحسم تعاقده مع ميلوفيتش خلفاً لجروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

ذكر الأهلي في بيانه أن مجلس إدارة النادي حسمت تعاقده مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للسويسري كريستيان جروس.



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ولم يكشف البيان آي تفاصيل عن بنود التعاقد مع الصربي ولكن جاء فيه أن الأهلي سوف يصدر بياناً رسمياً بعد مباراة الفريق أمام النصر مساء الخميس المقبل في الجولة 20 من مسابقة الدوري للكشف عن تفاصيل التعاقد.

وقاد ميلوفيتش (49) عاماً العديد من الأندية الصربية أبرزها ريد ستار الذي حقق معه لقب الدوري مرتين في موسمي 2017/2018 و 2018/2019 قبل أن يرحل عنه في ديسمبر الماضي.