شكرا لقرائتكم صحيفة إنجليزية : ريال مدريد يرصد 150 مليون يورو لضم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزية، دخول محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول، دائرة اهتمام نادي ریال مدريد من جديد حال رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق الملكى.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الإنجليزية، أصبح وجود محمد صلاح مطلوبا في نادي ریال مدريد لعلاج المشاكل الهجومية لدى الفريق الملكى خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة أن رئيس ریال مدريد فلورينتينو بيريز، جاهز لسداد 150 مليون يورو للتعاقد مع محمد صلاح، مع عدم استبعاد التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ریال مدريد مستعد لفتح خزائنه وسداد 300 مليون يورو للتعاقد مع الثنائي محمد صلاح ومبابي فى الميركاتو الصيفى القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جارى نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق أكد في وقت سابق على رحيل محمد صلاح في نهاية الموسم عن ليفربول قائلا "محمد صلاح سوف يغادر ليفربول، أنا متأكد من ذلك تماما، أستطيع أن أرى ذلك، يمكنك أن تشعر به"، مضيفا "برشلونة وريال مدريد يسعيان دائماً للتعاقد مع نجوم الدورى الإنجليزى أصحاب المستويات الرائعة، وأعتقد أن محمد صلاح ليس بعيداً عن أنظار الريال والبارسا".

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وأصبح محمد صلاح رابع أفضل هدافى ليفربول التاريخيين فى الدورى الإنجليزي، حيث سجل النجم المصرى 69 هدفا حتى الآن ليتساوى مع سواريز الذى سجل نفس العدد من الأهداف بقميص الريدز فى البريميرليج.

ويأتى محمد صلاح مع سواريز في المركز الرابع حيث يتقدمهم 3 نجوم هم: روبى فاولر فى الصدارة برصيد 128 هدفا، ثم ستيفن جيرارد الوصيف بـ120 هدفا، ومايكل أوين ثالثا 118 هدفا.