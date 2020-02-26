شكرا لقرائتكم موسيماني ينتقد عشب ملعب صن دوانز في جنوب أفريقيا قبل مواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر بيتسو موسيماني مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن غضبه من سوء أرضية ملعب لوكاس موريبي قبل مواجهة الأهلى في إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا 7 مارس المقبل.

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي باستاد القاهرة مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس المقبل.

وأكد مدرب صن دوانز في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "مستاء للغاية من العشب، كافح اللاعبون للتغلب على ذلك.. كيف يمكن أن يكون لديك هذا العشب الطويل؟ يبدو وكأنه ملعب للرجبي، من المستحيل الحصول على الكرة"، مؤكدا "لا يمكننا مواجهة الأهلي في ملعب مثل هذا، فنحن لدينا لاعبون يمتازون بالسرعة وبحاجة لتحريك الكرة أسرع".

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وتابع مدرب صن دوانز قائلاً: "إذا لم نتمكن من فعل ذلك فنحن نلعب ضد أنفسنا، يجب حل هذه المشكلة.. سأتحدث إلى إدارة النادي، لأنه لا يمكننا اللعب على أرض الملعب هذه التي تجعل الأمر ثقيلا".

اختتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلاً: "يجب قطع العشب لضمان سرعة حركة الكرة، ويجب أن تسقى أرض الملعب لتصبح أكثر نعومة".